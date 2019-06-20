Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94158
ALTIN
256.978
DOLAR
5.7769
STERLİN
7.3205
EURO
6.5197

Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış seferberliği

Çorum Belediyesi mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle ilgili birim personelleri oluşabilecek aksaklıklara karşı tam kadro seferber oldu. 

Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış seferberliği

Çorum Belediyesi mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle ilgili birim personelleri oluşabilecek aksaklıklara karşı tam kadro seferber oldu. 

20 Haziran 2019 Perşembe 20:24
Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış seferberliği

Tüm personellerin görev başında olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz tam kadro iş başında olup ivedilikle şehrin ihtiyaç duyulan her noktasında aşırı yağışlarla mücadele etti. Belediye olarak bundan sonra oluşabilecek aşırı yağışlardan hemşehrilerimizin gördüğü zararı en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Şehrimizde ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu tahliye hattında tadilat ve eksikliklerin giderilmesi için yaptığımız ihale imza aşamasında” dedi. 


Kotun düşük olduğu yerlerdeki mesken sahipleri aşırı yağışlardan kaynaklı geri tepmelere karşı tedbirlerini almaları gerektiğini belirten İsmail Yağbat, “Kanalizasyon hatlarında oluşabilecek aşırı yüklenmeyi ve bu sebeple oluşabilecek geri tepmelerin önüne geçilebilmesi için bina sahiplerinin ve apartman yöneticilerinin çatı yağmur sularını bahçeye ve kanalizasyon hattına vermek yerine acil bir şekilde yola vermeleri gerekmekte” şeklinde konuştu. 
Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, yapılan incelemeler sonucu uyarılara aldırmayan ve çatı yağmur sularını yola vermeyen mesken sahipleri hakkında işlem yapılacağını belirtti. 

İlgili Haberler
Yusuf Ahlatcı, Safi Holding’i ziyaret etti
Yusuf Ahlatcı, Safi Holding’i ziyaret etti
Prof. Cafer Tayyar Sadıklar, hafta başı Çorum’a gelecek
Prof. Cafer Tayyar Sadıklar, hafta başı Çorum’a gelecek
“Alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız”
“Alternatif turizm alanlarına yoğunlaşmalıyız”
ASKOM toplantısı yapıldı
ASKOM toplantısı yapıldı
"Gencim Geleceğim Ailemle Güleceğim" Projesi tamamlandı
"Gencim Geleceğim Ailemle Güleceğim" Projesi tamamlandı
Müftü Biçer din görevlileri ile buluştu
Müftü Biçer din görevlileri ile buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim