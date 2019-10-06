“Çorum Belediyesi toplu ulaşım konusunda ne yapmak istiyor?”

Çorum Belediyesi’nin toplu ulaşım konusunda halkı yanılttığını kaydeden Özdel, “gönül belediyeciliği” şiarı ile seçimlere katılan belediye yönetiminin en önemli vaatlerinden birisinin “şeffaflık” olduğunu anımsatarak, Çorum’da özellikle son 10 yıldan bu yana toplu taşıma konusunda bir takım işlerin adeta olağan hale geldiğini savundu.

“SAYIŞTAY, İŞLEMLERİN USULSÜZ OLDUĞUNU BELİRTTİ”

Sayıştay tarafından düzenlenen “Çorum Belediyesi 2018 Yılı Denetim Raporu”nda belediyenin faaliyetleri konusunda hatalı işlemlerden birisinin de Özel Halk Otobüsleri İhalesinde” yapıldığının belirtildiğini kaydeden Özdel, “Söz konusu raporda; 09.03.2018 tarihinde 10 yıl süre için yapılan ihalenin Ulaş AŞ firmasına verildiği ve bu firma ile sözleşme imzalandığı belirtilmiştir.

Ulaş şirketi yapılan sözleşme ile üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Belediye yönetimi bu durumu firmaya 05.10.2018 tarihinde bildirmiş ve sözleşme şartlarına uymayan firmanın 1 milyon TL miktarlı teminat mektubu 2886 sayılı DİK göre irat kayıt edilmiştir. Firma ihaleyi alıp sözleşme yapmasına rağmen bunu baskı ile yaptığını eski belediye başkanının baskı ve yolsuzluklarının buna neden olduğunu belirtmiştir.

Bu nedenle Ulaş şirketinin ihalelere girmesi yasaklanmış ve teminatı iade edilmemiştir” dedi.

“AÇILAN DAVALAR SUİİSTİMALLERİN İTİRAFI NİTELİĞİNDE”

Çorum Belediyesi ile Ulaş A.Ş arasındaki sözleşmeler nedeniyle Çorum Asliye Hukuk Mahkemelerinde karşılıklı açılmış davalar bulunduğunu kaydeden Av. Özdel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çorum Ulaş AŞ şirketi Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/275 esas sayılı dosyasındaki dava dilekçesinde ‘önceki belediye başkanı müvekkil şirket içerisinde bulunan bir kısım ortakları ile sürerek ihaleyi müvekkil şirkete vermek istememiştir’ iddiasını ileri sürmüştür. Dava dilekçesinin ilerleyen kısımlarında bir itirafta daha yapılmaktadır aynen aktarıyoruz; ‘…ancak bu ihale görevden alınan belediye başkanı tarafından başka bir şirket kurulması istendiği için ihale iptal edilmiştir’ adı geçen şirket bu nedenle yapılan ve sözleşmesini imzaladığı ihaleyi beğenmemektedir. Bu nedenle ihale şartlarını yerine getirmediğini, bu dava ile sözleşme şartlarının yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Bu dosyada davalı bulunan Belediye Başkanlığı ise ‘biz ihaleli iptal ettik, 1.000.000 TL teminatınızı gelir kaydettik’ diye 08.11.2018 tarihinde cevap vermiştir.

İhalenin feshinden sonra yeniden ihale yapılmamış aylarca Çorum Ulaş A.Ş şirketi belediyeye 1 TL bile ödemeden yolcu taşımaya devam etmiştir. Belediye yasaklı olan bu firmadan hizmet almaya devam etmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz Sayıştay Raporundan sonda ise Belediye Başkanlığı Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/205 esas sayılı dava dosyasını adı geçen şirkete karşı açmıştır. Bu dava dosyası incelendiğinde ise; ‘…09.03.2018 tarihinde ihale yapıldığı, ihalenin belediye tarafından haklı nedenle fesih edildiği, ….belediyeye ödenmesi gereken KİRA bedelinin ödenmediği, durak katkı paylarının ödenmediği, … bu nedenle belediyenin gördüğü zararların tazmini için Çorum Ulaş A.Ş. dava açılmıştır…’

Bu dava dosyasında Çorum Belediyesi adı geçen şirket tarafından açıkça belediyenin zarara uğratıldığını, kira bedeli, durak katkı payı vs. tüm zararların şirketten tahsilini talep etmektedir. Ulaş şirketine karşı açılan bu dava 08.07.2019 tarihinde açılmıştır.”

“BELEDİYE’NİN YAPTIĞI BİR İHALE YOK”

İki dava dosyası incelendiğinde aslında ortada belediye tarafından yapılan bir ihalenin söz konusu olmadığını bildiren Özdel, “Belediye Başkanları istediği kişiye yada şirkete ihale vermekte, istediğine vermemektedir. Yada Belediye Başkanı ihaleyi alacak şirkette beğenmediği kişiler varsa yeni şirket kurdurmakta o şirkete ihale verdirmektedir. Adama göre iş yaratılmaktadır. İhale şartları da ihaleyi verilecek şirkete göre hazırlanmaktadır.

Karşılıklı davalar ortada dolaşırken belediye yönetimi ve yıllardan bu yana bu işi yapan şirket arasında görüşmeler yapılmakta ve yeni formüller bulunarak bu düzenin sürmesi sağlanmıştır. Çorum Ulaş A.Ş. ortakları ile gönül belediyeciliği arasındaki görüşmelerden Hitit Ulaş A.Ş. adında bir şirket ortaya çıkmıştır” dedi.

“BELEDİYE YÖNETİMİ VE ÇORUM ULAŞ A.Ş

GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN FORMÜL

HİTİT ULAŞ A.Ş. OLMUŞTUR”

Çorum Ulaş A.Ş. şirketinin belediyeye borcu olması ve ihaleden yasaklı bulunması ve karşılıklı davaların devam etmesi nedeniyle yine eski şirketin ortaklarına yeni bir şirket kurdurulduğunu vurgulayan Özdel, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bu kurulan şirketin ismi ise Hitit Ulaş A.Ş. şirketi olmuştur. Bu şirketin taleplerine göre ihale şartnamesi hazırlanmış ve ihale 10 yıl gibi uzun bir süreliğine bu şirkete verilmiştir. Ve belediye yönetimi bunu kamuoyuna bir başarı olarak duyurmuştur.

Belediye yönetimi yaptığı 10 yıllık ihale sonucunda sözleşme imzalamış ve mutluluğu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bunun kamuoyuna duyurulması sırasında Belediye Başkanı ‘Yaklaşık 15 aydır ihalesi konusunda sıkıntıların yaşandığı ulaşım konusunda bugün itibariyle karşılıklı olarak son imzayı da atmış bulunmaktayız. Bugün itibariyle ihale süreci tamamlanmış olup Hitit Ulaş Özel Halk Otobüsü İşletmeciliği ile 10 yıllık anlaşmamızı yaptık. Ulaşım, bütün hemşerilerimizi ilgilendiren bir konu. Bu sebeple bugün şehrimiz açısından önemli bir gün. Bundan önceki hizmetleri için Ulaş AŞ’ye teşekkür ediyorum. Ama son dönemlerde yaşanan bazı sıkıntılar oldu. Yaşanan sorunları da göz önünde bulundurarak yeni dönem için yapmış olduğumuz detaylı çalışmalar sonrası ulaşımda sorunları en aza indirecek yeni bir döneme bismillah diyoruz” şekilde beyanda bulunmuştur.

Neden Çorum Ulaş A.Ş.’ye teşekkür ediyorsunuz? Belediye yönetimi teşekkür ettiği şirkete dava açar mı? Belediye milyonlarca TL borcu olan şirkete teşekkür edilir mi? Çorum Ulaş A.Ş. ihaleden yasaklı iken Hitit Ulaş A.Ş. şirketine nasıl ihale verilir ve bu şirket kime ait?

Aslında küçük bir inceleme ile bu şirketlerin ortaklarının aynı olduğu, göstermelik olarak isim değişikliği yapıldığı açıktır. Çorum TSO’daki şirket kayıtlarının incelenmesi ile bu ortaklık ortaya çıkabilir.

Bir başka husus ise ilk verilen ihale ile ikinci, üçüncü ihalelerdeki şirket lehine yapılan düzenlemelerinin nedeni nedir? Neden şirketin tüm talepleri kabul edilmektedir. Bunun altın yatan yukarıda ki dava dosyalarında ki durum mu? Yani Belediye Başkanı kime isterse ona istediği koşullarda iş mi dağıtıyor?

10 yıllık süre ile ihale yapılmasının hukuki ve fiili gerekçesinin açıklanması gerekir. Burada amaçlanan nedir? 10 yıllık ihale ile kimler zengin edilmektedir ve karşılığında ne alınmaktadır?

Bu mutluluk tablosu ortada iken Çorum Ulaş A.Ş. den Belediye’nin alacağı bir bedel var mıdır? Yoksa karşılıklı davalar birilerini zengin etmek için mi, devam ettirilmektedir? Halkın bilgilenmesi ve çıkarları için bu soruların sorulması ve cevaplanması gerekir.

Ekim ayı Belediye Meclis gündemine şehir içi toplu ulaşım zammı görüşülecektir. İhaleyi alan firmaya söz verildiği ve taşıma ücretlerine % 50 zam yapılacağı konuşulmaktadır. İhalenin sözleşmesinin imzalanmasının üzerinden bir ay geçmeden taşıma ücretlerine zam yapılması kabul edilemez.”

“TOPLU TAŞIMA KAMULAŞTIRILMALIDIR”

“Seçimlerde belirttiğimiz gibi “Rantçı Değil Halkçı Belediyecilik” anlayışında; hayat pahalılığına karşı tedbirler alınacağı toplu taşımayı ucuzlatan ve ücretsiz toplu taşıma olanaklarını genişleten uygulamaların yapılacağını belirtik. Bunun aksi uygulamalara karşı duracağımızı da seçimlerde açıkladık. Bu nedenle toplu taşıma konusunda ki bu hukuksuz ve adaletsiz uygulamayı kabul etmenin imkânı yoktur.

Çorum gibi küçük ölçekli bir kentte Belediyenin toplu taşıma işi yapmasına engel olmadığı gibi halka ucuz hizmet, trafiğin rahatlaması, yer ve zamandan tasarrufta toplu taşımanın rant değil kamusal hizmet olarak görülmesi ile sağlanabilir. Gönül Belediyeciliği asla kamusal bir belediyecilik anlayışına sahip değildir, ranta, çıkara ve adam kayırmaya dayanmaktadır. Bunun en güzel örneği ise Çorum’da yaşanmaktadır. Bir yanda belediyeyi zarara uğrattın diye davalar açacaksın bir yandan teşekkür edip isim değiştirerek ihale vereceksin. İhaleyi verdikten kısa bir süre sonra ise taşıma ücretlerine zam yapacaksın.

Taşıma işi yapan şirket ortaklarının sorunlarının çözümü de Belediye Yönetiminin sorunudur; fakat burada sorumlular kim ise bunların açıklanması, ihalelerde bir usulsüzlük var ise bunun halka anlatılması gerekir. Kim bu taşıma şirketine araç aldırdı, bunun nedeni nedir bunların açıklanmadan bedelini halka ödettirmek kabul edilir bir durum değildir.

Bu nedenle Çorum’da yaşayan tüm yurttaşlarımızı duyarlı olmaya haklarını savunmaya ve talep etmeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)