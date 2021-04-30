Çorum Belediyesi, "tam kapanma" döneminde 8 bin 500 esnaftan katı atık bedeli almayacak

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uygulamaya konulan "tam kapanma" döneminde çoğu esnafın iş yerlerini zorunlu olarak kapattığını hatırlattı.

Bu süreçte esnafı desteklemek amacıyla bir dizi karar aldıklarını aktaran Aşgın, "Bu kapsamda 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde iş yerlerini zorunlu olarak kapatmak durumunda kalan yaklaşık 8 bin 500 esnafımızdan katı atık bedeli almayacağız. Su faturası iki aylık olarak kesilecek ve katı atık bedeli bir ay için tahsil edilmiş olacak. İyi günde kötü günde her zaman esnafımızın yanında olduk. Her zaman olduğu gibi tam kapanma döneminde de esnafımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Aşgın, tam kapanma dolayısıyla bütün abonelerin su faturalarının son ödeme tarihlerini de Ramazan Bayramı sonrasına ertelediklerini kaydetti.