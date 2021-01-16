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Çorum Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çorum Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması ve kar yağışı sonrası görülen soğuklarda sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, şehrin dört bir yanına yem ve mama bıraktı. 

Güncel 16.01.2021, 21:15
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Çorum Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Havaların soğumasıyla beraber sokak hayvanlarına yönelik mama ve yem öğün sayısını artıran belediye ekipleri, hafta sonu kısıtlamasında da sokaktaki canları unutmadı. 
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu soğuk günlerde sokaktaki canlar için mama ve yem öğünlerini artırdık. Ekiplerimiz, düzenli olarak belirli bölgelere yem ve mama bırakıyor.” dedi. 

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