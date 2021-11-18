Son Dakika

Çorum Belediyesi robotik kodlama kursu açtı

Çorum Belediyesi, eğitime destek kurslarından kişisel gelişim kurslarına kadar gençlik merkezlerinde verdiği kurslara bir yenisini daha ekledi. 

Güncel 18.11.2021, 19:23
13
Çorum Belediyesi robotik kodlama kursu açtı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Buhara Kültür merkezinde açılan robotik kodlama kursunu ziyaret ederek geleceğin mimarı olan gençlerin çalışmalarını yerinde gördü. 
Gelecek gençlerin başarısıyla şekillenecek diyen Başkan Aşgın, “Bundan sonraki çağ teknolojinin hakim olduğu çağ olacak. Bugün bir Selçuk Bayraktar gerçeği var önümüzde sizler gibi milletine, değerlerine bağlı bir Türk genci. Bugün yaptığı işler sayesinde asırlar sonrasında insanlık tarihi Türkiye’den bahsedecek, Selçuk Bayraktar’dan bahsedecek. Selçuk Bayraktar azmin, inancın ve çalışmanın bir sembolü olacak ve eminim bu millet daha çok Selçuk Bayraktarlar çıkartacak. Biz de Çorum’umuzun gençlerine yeteneklerini ortaya çıkartsınlar, kendilerini geliştirsinler diye robotik kodlama kursu açtık. Buralarda kendilerini geliştirecek ve ülkemizin geleceğine ışık olacaklar” dedi. 
Başkan Aşgın, talebin artası halinde bu kursların sayılarını artırabileceklerini sözlerine ekledi. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@