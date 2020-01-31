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Çorum Belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor

Çorum Belediyesi, "Ben Onu Hiç Yemedim" kampanyası kapsamında 'Meşhur Çorum Leblebisi" ile minikleri sevindiriyor. 

Çorum Belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor

Çorum Belediyesi, "Ben Onu Hiç Yemedim" kampanyası kapsamında 'Meşhur Çorum Leblebisi" ile minikleri sevindiriyor. 

31 Ocak 2020 Cuma 15:27
Çorum Belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor

Sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampanya doğrultusunda öğretmenler, çocukların daha önce tatmadığı yiyecekleri temin ediyor.Çorum Belediyesi de bu kampanyaya leblebiyle destek verdi. 
'Leblebiyle beraber sevgimizi, Çorum insanının sıcaklığını, muhabbetini yurdumuzun dört bir yanındaki yavrularımıza gönderiyoruz' diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Sosyal medyadan böyle bir kampanya başlatılmış. Kampanya kapsamında Diyarbakır, Kütahya, Ordu, Bolu, Sakarya, Şanlıurfa, Bitlis gibi illerden il, ilçe veya köy okullarında leblebinin tadını merak eden yavrularımız öğretmenleri aracılığıyla belediyemize ulaşarak leblebi talebinde bulundular. Biz de onlara sadece leblebi göndermekle kalmadık, sevginin, barışın ve medeniyetin başkentiÇorum'dan sevgi, muhabbet ve hoşgörüyü de paketin içerisine ekledik. Yurdumuzun çeşitli illerindeki yavrularımızın leblebiyi tattıkları anda yüzlerindeki mutluluk bizim de içimizi ısıttı, yüzümüzde tatlı bir tebessüm oluştu" dedi. 
'Kampanya kültür köprüleri kuruyor' 
Kampanyanın kültür köprülerine vesile olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, "İlkokul, ortaokul çağında leblebi vesilesiyleÇorum'u öğrenen tarihi, kültürü hakkında bilgi edinen yavrularımız yarın birer yetişkin birey olduklarında muhakkakÇorum'a karşı bir muhabbet besleyecekler. Kampanya ya katılan tüm şehirler için bu böyle olacak. Biz kampanya desteğimizi bugüne kadar bütün taleplere anında cevap vererek gösterdik" şeklinde konuştu. 
Başkan Aşkın, bundan sonra da talep edilmesi durumunda Türkiye'nin neresinde olursa olsun öğrencilere leblebiyi veÇorum'u anlatmak için aynı hassasiyeti göstereceklerini belirtti. 

(İHA)

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