Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120150
ALTIN
302.017
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7673
EURO
6.5535

Çorum Belediyesi'nin yardım konvoyu Elazığ'a ulaştı

Çorum Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlar için gönderdiği yardım tırları yerlerine ulaştı. 

Çorum Belediyesi'nin yardım konvoyu Elazığ'a ulaştı

Çorum Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlar için gönderdiği yardım tırları yerlerine ulaştı. 

27 Ocak 2020 Pazartesi 19:51
Çorum Belediyesi'nin yardım konvoyu Elazığ'a ulaştı

3 tır ve 1 minibüsten oluşan yardım tırları 26 Ocak Pazar günü Saat Kulesi meydanından yapılan dualarla uğurlanmıştı. Yardım tırlarında görevli personel, Elazığ Valiliğinin koordinasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezine giderek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın veÇorum halkının selamını da iletti ve yardımları teslim etti. 
Çorum Belediyesinin depremin olduğu ilk andan itibaren deprem bölgesiyle sürekli irtibat halinde olduğunu belirten ÇorumBelediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yardım paketlerini yerlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 
Yardım tırlarının hazırlanmasında ve yerine ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aşgın, "Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma ve dualarıyla bizlere destek olan hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. 

(İHA)

İlgili Haberler
Dünya Gümrük Günü anısına…
Dünya Gümrük Günü anısına…
Ak Parti’de Merkez İlçe’nin ilk başkan adayı Ahmet Biçer
Ak Parti’de Merkez İlçe’nin ilk başkan adayı Ahmet Biçer
Yeniden Refah’tan esnaf turu
Yeniden Refah’tan esnaf turu
Çorum İYİ Parti’nin yardımları Malatya’ya ulaştı
Çorum İYİ Parti’nin yardımları Malatya’ya ulaştı
Başkan Aşgın’a “Gümrük Günü” ziyareti
Başkan Aşgın’a “Gümrük Günü” ziyareti
Gümrük Müdürü Demirdelen’den TSO’ya ziyaret
Gümrük Müdürü Demirdelen’den TSO’ya ziyaret
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim