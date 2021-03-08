Son Dakika

Çorum Belediyesi'nden kadınlara karanfil

Çorum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadın çalışanlarına karanfil hediye etti. 

Güncel 08.03.2021, 19:33
43
Çorum Belediyesi'nden kadınlara karanfil

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Belediye hizmet birimlerinde görevli kadın çalışanlar ile Kadın Kültür Merkezlerindeki kursiyerlere karanfil dağıttı. Yağbat ve Çöplü, ziyaret ettikleri birimlerde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@