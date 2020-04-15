Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
95855
ALTIN
382.627
DOLAR
6.8925
STERLİN
8.6850
EURO
7.5238

Çorum Belediyesi maske üretimini artıracak

Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında başladığı maske üretiminde kapasiteyi artırdı. 

Çorum Belediyesi maske üretimini artıracak

Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında başladığı maske üretiminde kapasiteyi artırdı. 

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:17
Çorum Belediyesi maske üretimini artıracak

Koranavirüs tedbirleri kapsamında her vatandaşın kullanması gereken maskeleri, Çorum Belediyesi ekipleri Buhara Kültür Merkezi’nde üretmeye başladı. Maske üretimi yapan makineyi tedarik eden ÇorumBelediyesi, hijyen kurallarına uyarak günde 5000 maskenin kumaşını dikime hazır hale getirmeyi hedefliyor. 
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Çorum Başkan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu mücadeleye her geçen gün yeni uygulamalar ekliyoruz. Birkaç haftadır araştırdığımız bir maske üretim makinesini bugün itibariyle şehrimize kazandırmış olduk. Şehrimize hayırlı olsun. Makinemiz, saatte 1500 maske kumaşını dikime hazır hale getirme kapasitesine sahip. Şu an bizim dikim kapasitemiz 5 bin olduğu için günlük 5 bin maske üretimiyle işe başladık. Ama süreç içerisinde bu kumaşların dikimi konusunda sivil toplum örgütleri ile gönüllüleri devreye sokarak bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Biz dur durak bilmeden çalışıyoruz; hemşehrilerimizden tek isteğimiz evlerinde kalmaları. Bize güvensinler ve tedbirlere uysunlar.” dedi. 

(İHA)

İlgili Haberler
115 kişi hayatını kaybetti
115 kişi hayatını kaybetti
Belediye, işi sıkı tutuyor
Belediye, işi sıkı tutuyor
Sendika başkanlarından Başkan Aşgın’ın çağrısına destek
Sendika başkanlarından Başkan Aşgın’ın çağrısına destek
“Bu Vatanı Şehitlerimize Borçluyuz”
“Bu Vatanı Şehitlerimize Borçluyuz”
Belediye vefa grubu vatandaşın hizmetinde
Belediye vefa grubu vatandaşın hizmetinde
Eğitimlerini tamamlayan geçici belediye işçileri görevlerine başladı
Eğitimlerini tamamlayan geçici belediye işçileri görevlerine başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim