Çorum Belediyesi, Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılıyor

Çorum Belediyesi, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Millet Bahçesi’ne çadır kurarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde Türkiye’nin yöresel el sanatları kurulan stantlarda tanıtılıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek program kapsamında kurulan 50 çadır arasında Çorum Belediyesi’nin çadırı da yerini aldı.

Kutlamaların 950. yıldönümünde Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kutlama alanına oba çadırı kuruldu. Çadırda Çorum leblebisinin yanı sıra ilimizin tarihi ve kültürel dokusuna ait öğeler tanıtılıyor.

Ayrıca çadıra gelen ziyaretçilere sıcak leblebi ikramında bulunularak belediyenin Çorum’u tanıtıcı kültür yayınları da hediye ediliyor. Çadırda yakın bir tarihte Sıklık bölgesinde açılacak olan Gençlik Obası’nın da tanıtımı yapılıyor.

(Volkan SINAYUÇ)

