Çorum Belediyesi kızlarda ve erkeklerde üçüncü oldu

Uluslararası Judo Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türk Devletleri Judo Dil Kupası 12-14 Temmuz tarihleri arasında Karaman’da yapıldı. 3 ülke 15 ilden 332 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları önemli başarılar elde etti. Antrenör Savaştan Taştan nezaretinde tatamiye çıkan Çorumlu judoculardan Sudenaz Artan 36 kiloda birinci, Elif Beyza Kayacı 52 kiloda üçüncü, Emine Nisa Buz 57 kiloda üçüncü, İbrahim Melih Şahin 60 kiloda birinci, Musap Anıl Ünlü 46 kiloda üçüncü, Oğulcan Koçboğa 73 kiloda üçüncü ve Rıdvan Çağrı Taşkan ise +73 kiloda üçüncülüğü elde etti.

Bu sonucun ardından genel takımlar sıralamasında Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Şampiyona hakkında açıklama yapan antrenör Savaş Taştan, yoğun çalışmalarının karşılığı olarak sporcuların elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Üçüncülük kupası ve madalyaları 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiklerini de sözlerine ekleyen Taştan, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve Kulüp Başkanı Nadir Solak’a teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)