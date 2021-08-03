Çorum Belediyesi kenti yeşillendiriyor

Şehrin her yerinde hemşehrilerimizin yeşil alana ulaşabileceği şekilde park, bahçe ve yeşil alanlar yapmak için ve bunları yaşatmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yeşil insanları dinlendiren, huzur veren bir renk. Biz kadim şehrimiz Çorum’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artırmak için yeni yeşil alanlar, parklar ve bahçeler oluşturuyoruz. Son olarak Fevziçakmak 3. Caddede yeni bir yol ve peyzaj çalışması yaparak şehrimize güzel bir yol ve yeni yeşil alanlar oluşturduk. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz gayretle burada oluşturduğumuz alanın yeşillendirme çalışmasını yapıyor. Buraya atkestanesi, akçaağaç, huş ağacı, ıhlamur, altuni piramit mazı, çalı formlu süs elması, mavi ladin, mavi servi, süs kirazı, süs armudu olmak üzere toplam 108 yetişmiş ağaç dikimini gerçekleştirdik. Otomatik sulama sistemini yaptık kısa sürede de çim ekmek suretiyle Fevziçakmak 3. Caddemizde hemşehrilerimizin huzur bulacağı yeni bir yeşil alanı şehrimize kazandıracağız” dedi.