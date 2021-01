Çorum Belediyesi hayvan üreticilerinin yanında

İmzalanana protokolle ilgili bilgiler veren Lemzi Çöplü, hayvan üreticilerinin zaman ve maddi konularda tasarruf edeceklerini söyledi. Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle besicilerimiz farklı şehirlere gitmekten kurtulacak. Bu kapsamda Çorum ve ilçelerinde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinden, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Beltaş A.Ş.’ye ait Çorum Halk Et Kombinasına sevk ettiği hayvanların kesimleri yapılacak. Bu kesimlerden elde edilen etler de kavurma yapılmak suretiyle değerlendirecek. İmzalanan bu protokol sayesinde 2021 yılında üretimi daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer et ürünlerinde de AR-GE çalışmalarımızla ürün yelpazemizi genişleterek, Çorum’umuzu ve Halk Et markamızı daha ileri noktalara taşıyacağız. İmzalanan bu protokolün alın teriyle, gecesini gündüzüne katan besicilerimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

Başkan Yardımcısı Çöplü, Halk Et’in 2020 yılında 400 ton kavurma üretimiyle bölgede kısa sürede adından söz ettirmeyi başardığını sözlerine ekledi.