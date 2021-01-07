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Çorum Belediyesi gıda ürünleri satın alacak

Güncel 07.01.2021, 01:25 07.01.2021, 01:50
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Çorum Belediyesi gıda ürünleri satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi çalışan personellere 45.000 (KırkBeşbin) adet öğün yemek için 111 kalem gıda malzemesi satın alacak.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 08 Ocak 2021 saat 11:00'de ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır

İlanla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

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