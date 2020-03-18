Çorum Belediyesi esnafa 5 milyon TL ödeme yaptı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın korona virüs nedeniyle zor durumda olan esnafa maddi ve manevi olarak destek verdiklerini ifade etti.

Başkann Aşgın “Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk andan itibaren başladığımız çalışmalarımız gece-gündüz devam ederken, bu süreçte belediyemizden alacağı olan vatandaş ve esnafımıza tam 5 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Maddi olarak da bu zor süreçte esnafımızın yanında yer alıyoruz ve almaya devam edeceğiz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)