Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif kar yağışlı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85577
ALTIN
310.217
DOLAR
6.4828
STERLİN
7.5484
EURO
7.0388

Çorum Belediyesi esnafa 5 milyon TL ödeme yaptı

Çorum Belediyesi, belediyeden alacağı olan vatandaş ve esnafa 5 milyon TL ödeme yapıldığını duyurdu.

Çorum Belediyesi esnafa 5 milyon TL ödeme yaptı

Çorum Belediyesi, belediyeden alacağı olan vatandaş ve esnafa 5 milyon TL ödeme yapıldığını duyurdu.

18 Mart 2020 Çarşamba 19:56
Çorum Belediyesi esnafa 5 milyon TL ödeme yaptı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın korona virüs nedeniyle zor durumda olan esnafa maddi ve manevi olarak destek verdiklerini ifade etti.

Başkann Aşgın “Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk andan itibaren başladığımız çalışmalarımız gece-gündüz devam ederken, bu süreçte belediyemizden alacağı olan vatandaş ve esnafımıza tam 5 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Maddi olarak da bu zor süreçte esnafımızın yanında yer alıyoruz ve almaya devam edeceğiz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
“Yeni döner sermaye yönetmeliği adil değil”
“Dünya, Türk’ün gücünü bir kez daha Çanakkale’de gördü”
“Dünya, Türk’ün gücünü bir kez daha Çanakkale’de gördü”
Filtre ihalesi yapıldı
Filtre ihalesi yapıldı
Belediye’den Çorum havaalanı başvurusu
Belediye’den Çorum havaalanı başvurusu
Çorum’da yaşlı nüfus, Türkiye ortalamasına göre daha az arttı
Çorum’da yaşlı nüfus, Türkiye ortalamasına göre daha az arttı
Çorum'da Şubat ayında 762 konut satıldı
Çorum'da Şubat ayında 762 konut satıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim