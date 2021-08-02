Çorum Belediyesi de yangınzedeler için seferber oldu

Çorum Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat’taki yangınının yaralarını sarmak için yola çıktı. Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir türlü sönmeyen orman yangınlarının ardından Çorum Belediyesi de itfaiye ekiplerini yangın bölgesine yönlendirildi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla Antalya çevresinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan orman yangınlarına müdahaleye destek vermek amacıyla 4 itfaiye aracı ve 11 personel gönderildi. Yaraları sarmak için var gücüyle çalışan ekipler, bölgede yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.



“YARALARI SARACAĞIZ”

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Aşgın, “Antalya Gündoğmuş Bölgesinde orman yangınlarına gönderdiğimiz 2 su tankeri, 1 arazöz ve 11 personelden sonra 34 köyde evleri yanan vatandaşlarımıza gıda ve hijyen paketi yardımımız 2 araç 6 personelimizle yola çıktı. Yaralarımızı hep beraber sarıp iyiliğe dair ne varsa üzerimize düşeni yapacağız. Manavgat’ta yangına son vermek için su taşıyor ve müdahale ediyoruz. Yakan yıkanlar değil; yapanlar kazanacak, hayat kazanacak” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın, orman yangınlarına karşı Çorum Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. Yangının başladığı ilk andan itibaren Çorum Belediyesi olarak bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına 2 su tankeri, 1 arazöz ve 9 personelle destek verdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, ihtiyaç durumuna göre üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı.



YANGINZEDELERE GIDA-HİJYEN KOLİSİ

Çorum Belediyesi, ayrıca orman yangınının görüldüğü bölgelere gıda ve hijyen kolisi gönderdi. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan konuyla ilgili yaptığı açıklamada yangın bölgesindeki köyleri ve evleri yanan vatandaşlara katkı olması amacıyla 150 hijyen ve 150 gıda kolisini gönderdiklerini belirtti.

Başkan Yardımcısı Candan, “Sosyal Yardım İşleri Müdürümüze bağlı iki ekibimizi de bölgeye gönderiyoruz. Cumhurbaşkanlığımız Antalya’da bir koordinasyon merkezi kurdu. Bize de yangından etkilenen 34 köyün sorumluluğunu verdiler. Biz de o köyleri tek tek ezerek gıda yardımı yapacağız” şeklinde konuştu.



MOBİL İKRAM ARACI DA FAALİYETİNE BAŞLADI

Çorum Belediyesi, ayrıca hem yangınlar karşı mücadele eden söndürme ekibine hem de yöre halkı için Mobil İkram Aracını yangın bölgesine gönderdi.

Turhan Candan, “Yapacağımız çorba, çay, limonata ve su gibi ikramlarla da desteğimizi sürdüreceğiz. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bölgeye yardım sevki konusundaki talimatlarını yerine getirerek kısa süre içerisinde o bölgede yangının yaralarını sarma konusunda Çorum üzerine düşeni yapacak” dedi.



OSMANCIK DA ARAÇ YOLLADI

Öte yandan Osmancık Belediyesi de yangınla mücadelede kullanılmak üzere 20 tonluk su tankeri ve 2 personelini Antalya'ya gönderdi. Belediye Başkanı Ahmet Gelger, iki personel ve tankeri belediye binası önünden uğurladı. Gelgör, tankerin Evrenseki Manavgat Yangın Koordinasyon Merkezi'ne bağlı olarak yangınla mücadele çalışmalarına katılacağını bildirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

