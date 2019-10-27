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Çorum Belediyesi binicilik tesisleri hizmete açıldı

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve binicilik sporunda Türkiye’nin sayılı tesislerinden birisi olan binicilik tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. 

Çorum Belediyesi binicilik tesisleri hizmete açıldı

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve binicilik sporunda Türkiye’nin sayılı tesislerinden birisi olan binicilik tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. 

27 Ekim 2019 Pazar 00:51
Çorum Belediyesi binicilik tesisleri hizmete açıldı

80 dönümlük alan üzerine inşa edilen binicilik tesisinde 3 bin 150 metrekare kapalı manej alanı, binicilik eğitim alanı, 4 bin 600 metrekare açık manej alanı, bin 650 metrekare ahır ve sosyal donatılar bulunuyor. 


Binicilik tesislerinden her yaş grubunun yanı sıra fiziksel zihinsel veya duyusal sorunu olan dezavantajlı gruplar da faydalanacaklar. 
Açılışta konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, medeniyetimizin atla özdeşleşmiş bir medeniyet olduğunu belirterek, ilk kez atların Türkler tarafından evcilleştirilerek medeniyetin hizmetine sunduğunu söyledi. Ertuğrul Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet’in, Yavuz Sultan Selim’in atsız düşünülemeyeceğini dile getiren Aşgın, atların asla diğer hayvanlar gibi olmadığını kaydetti. 


Çorum’un barışın, kardeşliğin, sahabeler şehri olurken aynı zamanda sporun merkezi de olduğunu anlatan Aşgın, 16 yaş altı Dünya Santraç Şampiyonası’nın Çorum’da yapılacağını, sportif anlamda Çorum tarihinde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya 40 ülkeden 400 sporcunun katılacağını anlattı. 
Binicilik tesisinin sadece spor merkezi değil aynı zamanda sağlık merkezi de olduğunu kaydeden Aşgın, “Hipoterapi var. Burada o hizmette verilecek. Sosyal donatılarıyla burası eğlence merkezi de olacak. Hem eğlence, hem spor hem sağlık merkezi açıyoruz. Üçü bir arada. Çok güzel hizmetleri burda gerçekleştireceğiz” dedi. 
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tesisin açılışını gerçekleştirdi. Tesisi gezen protokol üyeleri daha sonra cirit gösterisini izledi. 
Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, AK Parti İl Başkanı Yusuf ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

(İHA)

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