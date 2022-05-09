Çorum Belediyesi “Anneler Günü”nü unutmadı
Çorum Belediyesi, anneler gününde sosyal tesislerde bulunan annelere sürpriz yaparak karanfil ve leblebi helvası ikram etti.
Güncel 09.05.2022, 14:43
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Pazar günü Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne gelen anneler başkan Aşgın’ın sürprizi ile karşılaştı. Başkan Aşgın’ın talimatıyla Tesisler Müdürlüğü tarafından annelere sürpriz hazırlandı.
Annelere karanfille birlikte “Anneler Gününüz Kutlu Olsun” yazılı özel hazırlanan servis tabaklarında leblebi helvası ikram edildi. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan anneler “Başkanımızın bu jesti bizleri çok memnun etti. Bize verdiği değer için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
Başkan Aşgın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Sosyal Tesislerimizde gönül bahçemizin nadide çiçekleri annelerimize bir tebessümlük sürprizimiz” diyerek anneler gününü kutladı.
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