Çorum Belediyesi 571 çocuğu bayram öncesinde sevindirdi

Çocuklara bayramlık kıyafetlerinin dağıtıldığı programda, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocukların sevincine şahitlik ettiklerini bunun da kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini vurguladı.

Çorum Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik birçok çalışma yaptığını, sosyal belediyecilik alanında çok kıymetli hizmetler verdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bir yandan şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmek için yollar, alt yapı, kaldırım, üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da sosyal belediyecilik alanında da en güzel hizmetleri sunmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızdan bir tanesi de çocuklarımıza yönelik kıyafet yardımımız. Bu şehirde yaşayan her insanımıza yönelik bir hizmetimiz var. Engellilerimiz, çocuklarımız, uluçınarlarımız, dar gelirli vatandaşlarımız, onların rızası ve gönül razılığı bizim için daha da özel bir anlam ifade ediyor.

Devletimizin insanlarına verdiği kıymeti ifade etmesi açısından ‘sosyal belediyecilik’ ile ilgili hizmetler çok önemli. Bu amaçla Gıda Bankamızda 200 değişik ürün çeşidi ile 7972 aileye gıda yardımı yapıyoruz. Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında bu güne kadar 21 bin 615 bebeğin ailesini ziyaret ettik. Bu proje ile ailelerin mutluluklarına ortak oluyoruz. Ailelere de hediyeler veriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan çadırında ihtiyaç sahiplerinin iftar yapmasını sağladık. Belediye öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla her gün bin kişi iftar yapma olanağı buldu. Yaşlı Bakım Ev Temizliği Hizmetleri kapsamında ise 543 evde 734 yaşlımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Ulu çınarlarımızın her zaman yanında olmaya onlara olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Velipaşa Konağı’nda düzenlenen programda çocuklarla yakından ilgilenen ve bayramlık kıyafetleri çocuklara takdim eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindirmenin huzuru içerinde olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın, “Peygamber efendimizin doğum yılı olan 571’den hareketle 571 evladımıza tişört, pantolon, ayakkabı, çorap ve sweet olmak üzere toplam 5 parça kıyafet hediye ediyoruz. Bayram öncesi onların gönüllerini almak, rızasını almak istiyoruz. İnşallah böyle de oluyor. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, evlatlarımızın sevinci bizim sevincimiz. Önümüzdeki yıl sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, onların bu mutluluğuna şahit olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Verdiğimiz bu küçük hediyelerle onların yüzünün güldüğünü görmek bizler için en güzel bayram hediyesi” şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın, sunmuş oldukları hizmetleri aşkla sunduklarını, daha çok kişiye, ulaşmak için de Çorum’a, Çorum’da yaşayan vatandaşlara karşı sorumlu olduklarını ifade ederek, Çocuklara yönelik bayramlık kıyafet dağıtımında emeği geçen personele teşekkür etti.

Aşgın, vatandaşların Kurban Bayramı’nı da şimdiden tebrik ederek sözlerini tamamladı.

