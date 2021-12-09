Çorum Belediyesi 46 adet araç kiraladı

Belediyenin 2022 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 10 firma katıldı.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nce 3 kısım halinde yapılan ve 2022 yılında Belediye saha çalışmalarında kullanılmak üzere 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 46 adet aracın kiralanmasını kapsayan ihalede ilk olarak firmaların teklifleri açılarak belgeleri incelendi.

Buna göre toplam maliyeti 3 milyon 587 bin 730 TL olan kiralama için Fetih 1453 Atık Yönetim, Örnek Tur Turizm, Hedef Servis Hizmetleri, Mustafa Bal, Turkuaz Travel Tur Servisçilik, Karen 19 Turizm, Bayram Doğan, Arda Seyahat, Ayşe Arslanoğlu ve Farkvar Tur Servisçilik firmalarının belgeleri tek tek incelendi. Ayşe Arslanoğlu, Farkvar Tur ile Fetih 1453 evrak eksikliği nedeni ile ihale dışı kaldı.

İhalede 1 milyon 481 bin TL maliyetli birinci kısımda en iyi teklifleri Mustafa Bal 1 milyon 89 bin 940 TL, Hedef Servisçilik 1 milyon 266 bin 80 TL ve Bayram Doğan 1 milyon 467 bin 800 TL ile verdi. İhalede 1 milyon 684 bin 398 TL yaklaşık maliyeti bulunan ikinci kısımda ise Hedef Servisçilik 1 milyon 286 bin 160 TL ile en iyi teklifi verirken, Mustafa Bal 1 milyon 397 bin 760 TL ve Bayram Doğan ise 1 milyon 438 bin 152 TL ile verdi.

Yaklaşık maliyeti 421 bin 999 TL olan üçüncü kısımda ise Hedef Servisçilik 340 bin 800 TL ile ilk sırada yer aldı. Karen 19 Turizm 348 bin TL teklif verirken, Arda Seyahat ise 378 bin TL’lik teklifle sıralamada yer aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

