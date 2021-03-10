Çorum Belediyesi 107 geçici işçi alıyor

Belediye, istihdama katkı sağlamak amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Müdürlüğü bünyesinde kurulan ÇOKİŞ (Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi), her geçen gün daha güçlü bir şekilde şehrin istihdamına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda ÇOKİŞ (Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi), tarafından 107 geçici işçi alımı için de çalışma yapıldı. ÇOKİŞ tarafından 1 Nisan – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 7 ay süreyle geçici olarak çalıştırılmak üzere 85 bahçe bakım elemanı ve 22 arazöz şoförü alımı için başvurular sona erdi.

Başvurular ÇOKİŞ’in internet sayfasında yer alan “Açık İş İlanları” kısmından online olarak yapılabildiği gibi Turgut Özal İş Merkezi 4. katında bulunan Belediye Konferans Salonu’nda hafta içi 08.00-12.00, 13.00-17.00 saatleri arasında, haftasonu ise 09.00-17.00 saatleri arasında alındı.

Alınacak olan 107 geçici işçinin tam zamanlı olarak çalışacağı, ilk 3 ayı İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlandırılacağı dile getirilerek başvuru sonuçlarının ÇOKİŞ’in internet sayfasında görülebileceği de vurgulandı.

(Haber Merkezi)

