Çorum Belediye Başkanı Aşgın ve yardımcısının sosyal medya hesapları çalındı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın kişisel sosyal medya hesapları kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.
Güncel 23.01.2022, 00:02
36
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Aşgın'ın "hiasgin", Yağbat'ın "av.yagbat" ismiyle sosyal medya platformu Instagram'da kullandığı kişisel hesaplarının çalındığı belirtilerek, hesaplardan gelebilecek mesajlara itibar edilmemesi istendi.
Açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurulduğu bildirildi.
Kaynak: (AA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-2°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Adana Demirspor
|23
|37
|4. Fenerbahçe
|23
|37
|5. Beşiktaş
|23
|36
|6. Alanyaspor
|22
|35
|7. Hatayspor
|22
|35
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Sivasspor
|23
|31
|10. Kayserispor
|22
|31
|11. Gaziantep FK
|21
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Göztepe
|23
|27
|14. Galatasaray
|22
|27
|15. Giresunspor
|22
|26
|16. Kasımpaşa
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. İstanbulspor
|21
|36
|5. Eyüpspor
|20
|36
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|20
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Gençlerbirliği
|21
|26
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|21
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Tottenham
|19
|36
|7. Arsenal
|20
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|21
|29
|10. Aston Villa
|21
|26
|11. Leicester City
|19
|25
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|21
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Valencia
|22
|32
|9. Rayo Vallecano
|20
|31
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Celta Vigo
|22
|27
|12. Espanyol
|22
|27
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|21
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11