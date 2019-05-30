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Çorum bayrama rengarenk çiçeklerle girecek

Yaklaşan bayram öncesi şehre ve çevre düzenlemelerine verdiği önemi artıran Çorum Belediyesi, şehrin merkezi noktalarında yer alan valilik önü peyzaj alanını ve Saat kule civarını rengarenk çiçeklerle donattı. 

Çorum bayrama rengarenk çiçeklerle girecek

Yaklaşan bayram öncesi şehre ve çevre düzenlemelerine verdiği önemi artıran Çorum Belediyesi, şehrin merkezi noktalarında yer alan valilik önü peyzaj alanını ve Saat kule civarını rengarenk çiçeklerle donattı. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:55
Çorum bayrama rengarenk çiçeklerle girecek

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunarak teknik personelden bilgi aldı. 
Bayram öncesi şehrin bayramlığını giydiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Valilik binası önünde bulunan peyzaj alanına ve Saat kulesi civarına toplamda 60 bin adet mini kadife, tarla begonya, petunya ve yıldız çiçeği dikimi yaptık. 9 günlük bayram tatilini Çorum’da geçirmek için şehrimize gelen misafirlerimiz buraları rengarenk görecekler. Çorum Belediyesi olarak şehrimizi her alanda bir basamak daha üste taşıma gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda hizmet üretmeye devam ediyoruz” dedi. 
Valilik ve Saat Kulesindeki dikimlerin ardından şehrin farklı noktalarında da çiçek dikimlerinin devam edeceğini belirten Başkan Aşgın, "Çorum’un bayrama rengarenk gireceğini" söyledi. 

Son Güncelleme: 30.05.2019 00:56
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