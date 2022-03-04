Çorum Barosu’ndan “yüksek yargı” çıkarması

Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri Av. Yaşar Okumuş, Av. Ekrem Sülük, Av. Neslihan Boyabatlı, Baro Başkan Yardımcısı Av. Tuğrul Damar, Baro Saymanı Av. Can Emre Kakaç, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Ekrem Demirten, Av. Lale Koldaş, Av. Manolya Kayiş Duran, Av. İbrahim Şimşek, Av. Feyza Dugan, Av. Can Arslan Kayalar, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Erkan Kabakcı, Genç Avukatlar Meclisi Üyesi Nazlıcan Karagöz ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ankara’da giderek bir dizi ziyarette bulundu.

Buna göre Baro Başkanı Kalıpçı ve beraberindeki heyet Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin, Yargıtay Üyesi hemşehrimiz Veysal Bektaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’a nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.

Yaşar, Şahin, Bektaş ve Sağkan, Baro Başkanı Kalıpçı ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

