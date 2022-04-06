Çorum Barosu’ndan Avukatlar Günü yemeği
Çorumlu avukatlar, Baro tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Altınkaya Arena’da gerçekleştirilen yemeğe katılım ise yoğun oldu.
Güncel 06.04.2022, 18:25
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Kutlama yemeğinde meslekte 35 yılını dolduran duayen avukatlara Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı tarafından plaket takdim edildi.
Yemeğe Anayasa Mahkemesi üyesi hemşehrimiz Av. Kenan Yaşar da katıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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