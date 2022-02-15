Çorum Barosu’nda 4 yeni avukat cüppe giyip ruhsatını aldı
Çorum Barosu’nda, stajlarını başarıyla tamamlayıp ruhsat almaya hak kazanan Av. Mehmet Furkan Çoban, Av. Büşra Akman, Av. Enes Mantı ve Av. İlyas Şahin için yemin ve ruhsat töreni düzenlendi.
Güncel 15.02.2022, 23:30
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Yeni avukatlara ruhsatlarını Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı verirken, cüppelerini de yanında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
Avukatların cüppe giyme mutluluğunu, aileleri ile birlikte Baro yöneticileri de paylaştı.
(Haber Merkezi)
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