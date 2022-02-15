Çorum Barosu’nda 4 yeni avukat cüppe giyip ruhsatını aldı 

Yeni avukatlara ruhsatlarını Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı verirken, cüppelerini de yanında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Avukatların cüppe giyme mutluluğunu, aileleri ile birlikte Baro yöneticileri de paylaştı.

(Haber Merkezi)

