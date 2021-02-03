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Çorum Barosu sokak hayvanlarına sahip çıktı

Çorum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tuğrul Damar ve Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Av. Nil Şeyda Şahingöz, Komisyon Üyeleri Av. Hande Güllü, Av. Mert Ozan Şahin ve Av. Onur Balat, Çorum Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın’ı makamında ziyaret etti.

Güncel 03.02.2021, 19:59
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Çorum Barosu sokak hayvanlarına sahip çıktı

Sokak hayvanlarının beslenmesi ve Hayvan Hakları Kanun taslağının hazırlanması konusunda istişarelerde bulunulurken, yapılan görüşmeler sonucunda Çorum Barajı bölgesi besleme noktalarında Baro Hayvan Hakları Komisyonu Üyeleri tarafından düzenli olarak besleme yapılması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

(Haber Merkezi)

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