Çorum Barosu sokak hayvanlarına sahip çıktı

Sokak hayvanlarının beslenmesi ve Hayvan Hakları Kanun taslağının hazırlanması konusunda istişarelerde bulunulurken, yapılan görüşmeler sonucunda Çorum Barajı bölgesi besleme noktalarında Baro Hayvan Hakları Komisyonu Üyeleri tarafından düzenli olarak besleme yapılması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

(Haber Merkezi)