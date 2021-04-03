Çorum Barosu, Genel Kurulu’nu topladı

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Çorum Barosu Genel Kurulu’nda mevcut başkan Kenan Yaşar’ın dışında başka bir aday çıkmadı.



Korona virüs önlemleri kapsamında yapılan Baro Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı.

Divan Başkanlığı'nı Av. Hüseyin Kılıç, katip üyeliklerini Av. Alperen Argut, Av. Erkan Kabakçı ve Av. Kübra Kazancı Tosun’un yaptığı Genel Kurul’da bir açış konuşması yapan Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, pandemi nedeniyle gecikmiş bir genel kurul yaptıklarını söyledi.



Avukatlığın tartışmasız olarak yargının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Yaşar, “Avukatların meslek örgütü olan baroların ise çok önemli sorumlulukları vardır. Yaşadığımız dünyada karşılaştığımız her mesele avukatları ilgilendirmektedir. Son yıllarda hukuk fakültelerinin ve mezunlarının sayısı artmış, buna karşılık mesleğin alanı daralmıştır. Önceki genel kurulumuzu 360 üyemiz varken şu an 480’e ulaştık. 80 kadar da mevcut stajyerimiz var.

Bu kontrolsüz büyüme mesleğe zarar vermektedir” dedi.

Yaşar’ın konuşmasının ardından yönetim ve denetleme kurulu raporları ile bilanço ve harcamalara ilişkin raporlar okunarak karara bağlandı.

Kenan Yaşar’ın dışında başka bir adayın bulunmadığı Baro Genel Kurulu, yapılacak olan seçimlerin ardından sona erecek.

(Haber Merkezi)