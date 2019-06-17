Çorum Barosu, duruşma yarışmasında birinci oldu

İki aşamalı olarak planlanan yarışmanın ilk aşaması olan Bölge Elemeleri, 55 Baronun katılımıyla 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde, Ankara'daki sekiz ayrı mekânda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve sav temsilcileri olan hakim ve savcı ile birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirecekleri yargılama faaliyetine ve duruşmaya hazırlamayı amaçlayan yarışma ile mesleki dayanışmaya da katkı sağlandı.

Buna göre 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'na Batı Karadeniz Bölgesi grubundan katılan Çorum Barosu stajyer avukatları birinci olmayı başardı. CK Farabi Otel’deki Batı Karadeniz Bölgesi yarışmasında Çorum Barosu stajyer avukatları ile birlikte Amasya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın Barosu stajyerleri yarıştı. Yarışmada Düzce Barosu ikinci ve Bartın Barosu ise üçüncü oldu.

Buna göre Ankara’da iki gün süren bölge elemelerinde birinci olan İstanbul, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Ordu, Malatya ve Diyarbakır barolarının stajyerleri 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında yarışacak.

(Volkan SINAYUÇ)