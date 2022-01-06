Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, AYM üyeliğine aday

Türkiye'de 83 baro başkanı, emekliye ayrılacak olan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine seçilmesi amacıyla TBMM'ye üç aday önerecek. Avukatlar arasından belirlenecek bir üye AYM üyeliğine atanacak. Buna göre adaylar arasında Çorum Barosu Başkanı Avukat Kenan Yaşar’ın da ismi yer aldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nı temsilen belirlenecek üyelik için 32 avukat adaylık başvurusunda bulunurken, adaylar arasında Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar da yer alıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nı (TBB) Erinç Sağkan'ın kazanmasının ardından avukatlar kritik bir seçim daha yapacak. Avukat kökenli Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın yaş haddinden emekliye ayrılacak olması nedeniyle baro başkanları, TBMM'nin seçmesi için üç aday belirleyecek.

Başkanların belirleyeceği üç adayın kim olacağı, bunlar içinden hangi ismin üye olarak seçileceği, doğrudan AYM'deki dengeleri etkileyecek. Şu an 6 muhalif üyeye karşılık 9 çoğunluk üyenin olduğu AYM'de yeni seçilecek üyenin iktidara yakın olması halinde bu durum HDP kapatma davası gibi kritik dosyaları etkileyecek.

SEÇİM 15 OCAK'TA

Deutsche Welle’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak. Anayasaya göre, Akıncı'nın yerine baro başkanları 45 yaşını doldurmuş olan serbest avukatlar arasından üç aday gösterecek. TBMM'de yapılacak oylamada bu üç isimden bir kişi AYM üyeliğine seçilecek. Birinci tur oylamada üçte iki çoğunluk yani 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Ancak Cumhur İttifakı'nın Meclis'te böyle bir çoğunluğu yer almıyor. İkinci turda ise salt çoğunluk, yani 301 milletvekilinin oyu yeterli olacak. AKP ve MHP'nin oyu bu sayıyı karşılıyor. Bu nedenle TBMM'ye gönderilecek üç adayın kimlerden oluşacağı önemli hale geldi. TBB Başkanlık Divanı, üç adayı belirlemek amacıyla 15 Ocak'ta seçim yapılacak. Seçimde yalnızca 83 baro başkanı oy kullanacak. TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın ise oy hakkı bulunmuyor.

ŞİMDİYE KADAR 32 AVUKAT ADAY

Alınan bilgiye göre, şu ana kadar 32 avukat AYM üyeliğine adaylık başvurusunda bulundu. Listede Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, eski Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, eski Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve akademisyen Öykü Didem Aydın'ın isimleri öne çıktı. Seçimlerde her baro başkanının bir oy hakkı bulunuyor.

(Haber Merkezi)

