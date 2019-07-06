“Çorum barışın başkenti”

Çorum olaylarının 39. yıldönümünde Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin organize ettiği anma etkinliklerinde son konuşmayı yapan Nurettin Aksoy, yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Çorum’u şehrimizde, ülkemizde hatta yurtdışında en iyi şekilde temsil etme gayreti ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı Çorum Şube Başkanı Dede Aksoy; “Canlar Çorum deyince aklıma geldi. Dünyanın merkezi olarak bilinir. 3800 yıllık bir medeniyetin başkenti çorum dünyanın ilk barış anlaşması olan Kadeş anlaşmasının imzalandığı bir coğrafya bir şehirdir. Çorum barışın ve bin tanrılı bir imparatorluğun başkentidir. Çorum, 1980’de faşizme karşı en büyük direncin gösterildiği bir şehir. Cumhuriyet tarihinin en büyük devrimci önderlerin yetiştiği bir şehir” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Alevi ismiyle kurulan Kültür Merkezi’nin yani Çorum AKM’nin bütün canlıların katkısı ile gönül birliği ile ilk defa bu şehirde oluşturulduğunu, yakın bir zamanda da büyük bir kültür kompleksini hayata geçirmek için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Nurettin Aksoy, “Cümle canların vakitleri hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun, Münkür münafık mat olsun, Meydanlar abat olsun, hak hızır cümlemizin yardımcısı olsun. Dilimizde nefes pirden olsun. Eyvallah canlar cümlenize iyi akşamlar” diyerek sözlerini tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)