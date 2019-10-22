Çorum ATİK heyetinden Genel Merkez ziyareti

Çorum business clup yeni üyelerine rozetlerini takan ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin, Çorum’un kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Hedefimiz her ilimize bir ATİK başkanlığının verilmesi. Türkiye başkanımızla ekonomi belirlemesi yaptık ve her ilimiz bu hedeflerde çalışmalarını yürütecek. Belirlemiş olduğumuz üyelerimizle, business clup üyelerimizle birlik beraberlik sağlayacağız” dedi.

Çorum ATİK Başkanı Fahri Karayan ise bölgesel olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydederek, “Biz bir aileyiz. Hindistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya dünyanın her ülkesi ve her şehrinde ATİK koordinasyon şubelerimiz var. Hep birlikte destek ve gayretlerle iyi bir çalışma yapacağımıza inanıyorum.

Burada biz kazanmıyoruz Türkiye kazanacak. Türkiye'nin başında bulunan devlet adamlarımız olmak üzere devletimiz, ülkemiz kazanacak. Hepimiz elini taşın altına koyacak ve yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ATİK Türkiye Başkanı Mehmet Arat da yaptığı açıklamada Çorum için güzel bir ekonomik çalışmanın temellerinin atıldığını söyledi. (Haber Merkezi)