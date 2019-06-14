Çorum Atatürk Lisesi’nin 70’inci yıl mezuniyeti

2018-2019 öğretim yılı Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nde yapılan mezuniyet töreni ile tamamlandı.

Okul bahçesinde planlanan tören, hava muhalefeti yüzünden okul tiyatro salonuna alındı. Sunuculuğunu Edebiyat Öğretmeni Serhat Özütürker’in yaptığı program Okul Müdürü Halit Güneş’in yaptığı konuşma ile başladı. Güneş, kalabalık bir veli gurubuna yaptığı konuşmada zamanın nasıl hızlı geçtiğini, dün çocuk olarak okula gelenlerin bugün birer genç olarak okuldan ayrıldıklarına vurgu yaptı. Bundan sonraki hayatlarında ilkeli olmalarını isteyen Güneş, mezunlara başarı dileğiyle konuşmasını bitirdi.

Okul birincisi Burcu Buse Büker’in yaş kütüğüne mezuniyet plakasını çakmasıyla program devam etti. İlk üçe giren Burcu Buse Buket, Ekin Naz Karakoç ve Fatmatüzzehra Taşkıran’a Okul Müdürü Halit Güneş diplomalarını verdi.

Mezun olan sınıfların öğrencileri sınıf sınıf salona alındı. Sınıf öğretmenleri öğrencilere diplomalarını verdi. Diploma töreninin ardından program, “kep atma” ile tamamlandı. Bol bol fotoğraf çektiren mezunlar güzel anılarla evlerine döndüler.

Programın bitiminde velilere pasta ve meyve suyu ikramı da yapıldı.

Program okul öğretmenlerinin yoğun gayretiyle gerçekleşti. Yağmur yağması işi zora soksa da felsefe öğretmeni N. Cansu Uysal’ın çabası ile kapalı alana alınan programda Resim Öğretmeni İlker Kortak, Bilgisayar Öğretmeni Mehmet Ökmen ve Müzik Öğretmenleri Arzu İlhan’la Pelin İbik görev aldılar. (Haber Merkezi)