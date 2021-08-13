Çorum aşılamada sarı, 100 bindeki vaka sayısında kırmızı kategoride

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaşırken, ilimizin her geçen hafta koronavirüs vaka sayısının arttığı belirtildi. Haritaya göre Çorum’da vaka sayıları çok hızlı şekilde artarken, aşılama da aynı hızla sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetim ve aşılamanın ardından, sokağa çıkma kısıtlamalarının da olumlu etkisi, Çorum’da ki yoğunluk haritasına yansımıştı. Daha önce kırmızıdan yeşile dönen Çorum virüs haritası, tekrardan kızarmaya başladı. Daha önce düşük riskli iller grubunda yer alan Çorum, tekrar Yüksek Riskli iller grubuna alınmış oldu.

Sağlık Bakanlığı, 31 Temmuz-6 Ağustos’a ait il bazında her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka güncel sayılarını yayımladı. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, “En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek.” dedi.

Çorum’da geçen hafta yüz bin kişide 110,16 olan haftalık vaka sayısı, bu hafta ise 175,27’ye yükseldi. Açıklanan rakamlara göre geçen hafta 80 seviyelerinde olan günlük vaka sayısı 100’ün üzerine çıktı.

Aşı tablosunda ise Çorum’da birinci ve ikinci doz aşı olanların sayısı 610 bine yaklaşırken, 18 yaş ve üstü en az bir doz aşı olanların oranı ise %73 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bu haftaki verilere göre, Öte yandan Haftalık 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 77 ilde arttı, 4 ilde azaldı. Buna göre 100 bin kişideki vaka sayısı İzmir'de 22,55, Ankara'da 19,38, İstanbul'da 13,39 arttı. Rize ve Batman'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 200'ün üstünde yükseldi. (Haber Merkezi)



