Son Dakika

Çorum aşılama oranı ile bölgesinde 8.’nci 

18 ilin bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nde en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre en çok aşılama yapılan il yüzde 82,6 ile Ordu, en düşük aşılma oranı ise yüzde 64 ile Bayburt oldu. Ordu ve Amasya (yüzde 82,3), Türkiye’de en çok aşılamanın yapıldığı ilk 2 il olarak dikkat çekti. 

Güncel 31.10.2021, 19:34
15
Çorum aşılama oranı ile bölgesinde 8.’nci 

Ülkede en çok vaka artışının yaşandığı illeri zaman zaman bünyesinde bulunduran Karadeniz Bölgesi’nde aşılama rakamları ise dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın son açıkladığı günlük Kovid-19 Vaka tablosuna göre Karadeniz’de en çok aşı yapılan Ordu olurken, Ordu’yu Amasya ve Zonguldak takip etti. Bölgede en az aşılama yüzdesi ise Bayburt ve Gümüşhane’de kayıt altına alındı. Türkiye genelinde Ordu ve Amasya, en çok aşılamanın yapıldığı ilk 2 il olarak dikkat çekerken, Samsun bu tablonun bir hayli gerisinde kalarak Karadeniz’de bulunan 18 il arasından da aşılamada 10. sırada yer aldı. 
Son açıklanan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdesine göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok aşılama yüzde 82,6 ile Ordu’da yapıldı. Ordu’yu takip eden Amasya yüzde 82,3 aşılama oranı ile 2. sırada yer aldı. Yüzde 80,3 aşılama oranına sahip olan Zonguldak 3. sırada yer alırken, yüzde 80 aşılama oranına sahip olan Bartın 4. sırada yer aldı. Beşinci sırada yer alan Giresun’da aşılama oranı yüzde 79,8 oldu. Yüzde 79,2 aşılama oranına sahip olan Artvin altıncı sırada yer alırken, yüzde 79,1 oranına sahip olan Sinop 7. sırada yer aldı. Yüzde 78,9 ile Çorum sekizinci, yüzde 77,6 ile Kastamonu dokuzuncu ve yüzde 77,4 ile Samsun onuncu sırada yer aldı. 11. sırada yer alan Bolu’da aşılama oranı yüzde 76,4 olurken, on ikinci sıradaki Tokat’ta yüzde 76,2, on üçüncü sıradaki Trabzon’da yüzde 75,9, on dördüncü sıradaki Rize’de yüzde 74,6, on beşinci sıradaki Karabük’te yüzde 73,4, on altıncı sıradaki Düzce’de yüzde 71,3, on yedinci sıradaki Gümüşhane’de yüzde 67,8 ve on sekizinci sıradaki Bayburt’taki aşılama oranı yüzde 64 oldu. 
Öte yandan, Bayburt aşılamada turuncu kategoride yer alırken, Rize, Gümüşhane ve Karabük aşılamada sarı kategoride yer aldı. Karadeniz Bölgesi’nde bulunan diğer 14 il en az 2 doz aşılamada mavi kategoride yer aldı.  
Ayrıca Türkiye genelinde 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 78,24 olurken, 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 89,18 oldu. Türkiye’de birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı da 116 milyon 123 bin 219 olarak dikkat çekti. 
(İHA)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 11 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 10 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@