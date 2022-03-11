Çorum asayişi en iyi 4. il

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde asayiş olaylarındaki artış oranı % 18,7 iken, Çorum’da % 6,3 azalış gösterdi. Bu oranlara göre Çorum’un olayların artış hızı ve sayısal değerine göre en az artış olan ve asayişi en iyi 4. il olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde meydana gelen asayiş olaylarının 2022 yılının ilk iki ayına ait verileri paylaştığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Ülke genelinde olaylardaki artış oranı % 1,.7 iken, ilimizde % 6,3 azalış göstererek, olayların artış hızı ve sayısal değerine göre en az artış olan ve asayişi en iyi 4. il olarak bulunmaktayız.

Kişilere karşı işlenen suçlarda ülke genelinde % 20,8 artış meydana gelirken, bu oran ilimizde % 18,9 azalma ile ülke genelinde en fazla düşüş sağlayan 1. il olarak bulunmaktayız.

Yine ülke genelinde olay aydınlatma oranlarına bakıldığında ülke geneli olay aydınlatma oranı % 83,5 olurken, ilimizde bu oran ülke ortalamasının üzerinde yer alarak % 87 olmuştur.”

135 SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

“2022 yılı ilk 2 ayında Çorum il genelinde 38 ruhsatsız tabanca, 35 ruhsatsız av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 42 kesici-delici alet olmak üzere toplam 135 adet suç aleti ele geçirilmiş olup, olaylara karışan 1.601 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır.

Gerek yürütülen sosyal projeler, gerekse basın yayın faaliyetleri ile vatandaş odaklı ve halk destekli, kaliteli hizmet anlayışıyla suç ve suçlularla mücadelede büyük başarı sağlanmış ve Çorum ülkemizin en huzurlu illerinin başında yer almıştır.” (Haber Merkezi)