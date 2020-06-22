“Çorum artık sahipsiz değil”

Kargı’da düzenlenen İYİ Parti İlçe Kongresi’ne katılarak burada Çorum’un sorunlarını dile getirmelerinin birilerini rahatsız ettiğini belirten Bekir Özsaçmacı, “Partimiz kurulana kadar karşınızda sizi sorgulayan soru soran bir muhalefet olmaması sizi rahat ve rehavete yöneltmiş artık o eski günleriniz yok” dedi.

Özsaçmacı konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Kıymetli hemşerilerim, değerli misafirler, sayın basın mensupları; Partimizin ertelenen kongre çalışmalarını tamamlamak için bugün sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile ülkemiz ve şehrimiz adına görüşlerimizi belirtme sizlerle paylaşma fırsatını veren bugünlerde tüm samimiyetimizle milletimizin bize vermiş olduğu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Milletimiz bize vermiş olduğu oyları ile muhalefet görevi tevdi etmiştir. Sormak araştırmak yapılmayanı belirtmek nasıl olması gerektiğini ifade etmektir vazifelerimiz. Lakin Çorum’un yıllardır alamadığı yatırımlar orta iken iktidar milletvekilleri sorduğumuz soruları yapılmayanları hep taça atarak geçiştirmekteler. Algılanan ile gerçek arasındaki, bilgi eksikliği farkını kapatmak için biz akıl sahibi varlıklara en önemli farkı Soru sormaktır.

Siz çalışın Çorum’a yatırım gelsin, mutlu oluruz biz bu memlekette yaşıyoruz. Burada yaşayanlar olarak mecliste Çorum’u konuşan vekillerin cümleleri bizim cümlemizdir bizim talebimizdir. Çorum vekilleri diyorlar ki gelsinler misafir edelim görsünler. Vallahi biz burada doğduk burada büyüdük gelin biz sizi ağırlayalım. Bugün partimizin ikinci kongrelerini yapıyoruz partimiz kurulana kadar karşınızda sizi sorgulayan soru soran bir muhalefet olmaması rahat ve rehavete yöneltmiş artık o eski günleriniz yok, İktidarın Çorum temsilcileri iyi dinleyin size tane tane anlatıyoruz, tek tek soruyoruz, hepsini birden diyemiyoruz kafanız temelli karışmasın. Ürelüğün ki güneş ile bugün ki çamaşırları kurutamazsınız. O nedenle dün dünde kaldı cancazım bugün yeni şeyler söylemek lazım. Bugün İYİ partinin güneşi doğmuştur. Gelin hepinizi kucaklıyoruz biz İYİ partinin güneşinde artık yeni bir gün doğmaktadır Çorum’un talihini, tarihini iyilik hareketiyle kendine getireceğiz”

(Haber Merkezi)