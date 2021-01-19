Çorum artık “Orta Riskli” iller arasında
Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs dolayısıyla geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulamasına göre Çorum, “Çok Yüksek Riskli” iller arasından “Orta Riskli İller” kategorisine geçti.
Güncel 19.01.2021, 20:08
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Çorum’da çok sayıda insan salgın nedeniyle hayata veda etti. Artan vakalar son zamanlarda alınan kısıtlama kararları nedeniyle azalış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs dolayısıyla geliştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına göre daha önce kırmızıya bürünen Çorum, “Çok Yüksek Riskli iller” arasından “Orta Riskli İller” kategorisine geçti.
Kısıtlamaların devam etmesi halinde Çorum’un risksiz bölge kategorisine geçmesi hedefleniyor. Bu amaca ulaşmak için vatandaşların kısıtlamalara ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam riayet etmesi gerektiği uzmanlarca belirtiliyor. Haritanın son hali Çorum’da tedbirlere uyulduğunu gösteriyor.
(Haber Merkezi)
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