Çorum artık “Orta Riskli” iller arasında

Çorum’da çok sayıda insan salgın nedeniyle hayata veda etti. Artan vakalar son zamanlarda alınan kısıtlama kararları nedeniyle azalış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs dolayısıyla geliştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına göre daha önce kırmızıya bürünen Çorum, “Çok Yüksek Riskli iller” arasından “Orta Riskli İller” kategorisine geçti.

Kısıtlamaların devam etmesi halinde Çorum’un risksiz bölge kategorisine geçmesi hedefleniyor. Bu amaca ulaşmak için vatandaşların kısıtlamalara ve maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam riayet etmesi gerektiği uzmanlarca belirtiliyor. Haritanın son hali Çorum’da tedbirlere uyulduğunu gösteriyor.

(Haber Merkezi)