“Çorum artık gerileyen bir il”

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, Afyon Milletvekili Burcu Köksal ve Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Çorum İl Başkanlığı’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi toplantısını gerçekleştirmek için geldi. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin sıkıntılarını dinleyen ve partinin çalışmalarını geliştirmeye yönelik ziyarette bulunan Milletvekilleri’ne CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi önderlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen sohbetin öncesinde konuşma yapan CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Raşit Keleş’in yaptığı skandal açıklama ile ilgili Ak Parti’nin bir açıklaması olmamasıyla eleştirirken, gözleri Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya çevirdi. Tüfekçi, Keleş için istifa çağrısını yineledi.

Tüfekçi, “Bundan sonrası için hedefimiz Çorum’da milletvekili sayımızı birden minimum ikiye çıkarmak ve az bir farkla kaybettiğimiz belediyeyi almak. Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Raşit Keleş’in yaptığı açıklamayla ilgili Ak Parti’den herhangi bir sonuç alamadık. Savcılığa yaptığımız şikâyetin karşılığını bekliyoruz. Kemalistlere ve Atatürk severlere yapılan bu hakaretin sonucu olmalı. Tekrardan istifa çağrımızı yineliyoruz “ dedi.

CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Çorum’un ekonomik ve sosyal yaşam alanları başta olmak üzere gerileyen bir il olduğunu ve Çimento ve Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmemesi ve sonucunda sorunların çiftçiyi vurduğunu dile getirirken, “Çorum Belediyesi’ni almak partimizin en büyük isteği. Anadolu illerine ağırlık verdik. Derman Belediyeciliğini Türkiye’nin her yerinde tanıtacağız. İktidar olacağımıza inanıyoruz ve bu inançla çalışmaya devam ediyoruz. Öğrendiklerimiz gerçekten üzücü. Ekonomik anlamda, nüfus anlamında, sosyal yaşam anlamında gerileyen bir il. Görüştüğümüz STK temsilcileri de aynı görüşte” ifadelerini kullandı.

Ankara Milletvekili Murat Emir ve Antalya Milletvekili Cavit Arı ise, “Ak Parti’nin insanları sıkıştırmaya çalışmasını ve yapmış oldukları kimlik siyasetini reddediyoruz” dediler.

(Esra ESEN)