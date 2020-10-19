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Çorum arilikte hız kesmiyor

Çorum’da iki çiftliğe daha “Hastalıktan Ari İşletme Belgesi” verildi.

Güncel 19.10.2020, 20:45
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Çorum arilikte hız kesmiyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile büyükbaş hayvan yetiştiricilik işletmesi sahibi Altınbaş Köyü üreticilerinden Murat Recep Temiz’e “Hastalıktan Ari İşletme Belgesi” verdi.

Çorum ili hayvancılığını geliştirmek adına süt işletmelerinde hastalıktan arilik oluşturmanın birinci öncelikleri olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, bakanlığın da bu işletmelere damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yaptığını, ari sığır başına ödeme birim miktarının ari hayvan başına 450 TL olduğunu, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için ise % 50'sine ödeme yapıldığını vurguladı.

Orhan Sarı, Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almaya hak kazanan işletmelerin diğer işletmelere de örnek olması gerektiğini vurguladı.

(Haber Merkezi)

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