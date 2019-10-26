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Çorum-Amasya yolunda kaza

Çorum-Amasya Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Çorum-Amasya yolunda kaza

Çorum-Amasya Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 01:55
Çorum-Amasya yolunda kaza

Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde yaşanan olayda H.P (44) sevk ve idaresindeki otomobil Çorum-Amasya Karayolu Boğazkaya Köyü mevkiinde seyir halinde iken önünde seyreden E.Ö (54) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve traktörde yolcu olarak bulunan H.Ö (47) isimli kadın hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Mecitözü Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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