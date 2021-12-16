Çorum Alperen Ocakları’nda yeni başkan İnan Aktaş 

Çorum Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevine İnan Aktaş getirildi.

Çorum Alperen Ocakları Başkanlığı’nda İnan Aktaş’ın ataması nedeniyle bir tören düzenlendi. Yaklaşık 1.5 yıldır Çorum Alperen Ocakları Başkanlığı görevini yürüten Eyyüp Ay, başkanlığı törenle İnan Aktaş’a devretti.

Devir teslim törenine Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çıtak ile Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım ve bazı parti yöneticileri de katıldı. Mustafa Çıtak ve Şakir Yıldırım, Ay’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ederken Aktaş’a da görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini belirten İnan Aktaş da aldığı bayrağı daha yukarılara taşıma adına elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

