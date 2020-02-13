Çorum Alperen Ocakları’na yeni başkan

Alperen Ocakları’nın, İslam'ı daha önde tutmak kaydıyla Türk milliyetçiliğine bağlı kaldığının belirtildiği açıklamada, Alperen Ocaklarının, Millî kimliği oluşturan uzun tarihi geçmişte kader birliği yaptığına inandığı topluluklar ile köken farkına bakmaksızın omuz omuza ilerlemeyi savunduğu ifade edildi.

Amacın ülkedeki problemlerin çözülmesinde ortak bilinci güçlü kılmak ve birlikte yaşama idealinin perçinlenerek bir millî kültür üretmek olduğunun belirtildiği açıklamada, hiçbir kesim ötekileştirilmeden, bütün insanlar Hz. Âdem’in çocukları olarak görülerek bu ölçü çerçevesinde Türk milletine karşı duyulan derin sevgi, bağlılık ve sorumluluk şuurunun yerleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi. (Haber Merkezi)