Çorum Alp için seferber oldu… Alp için haydi kermese!

KERMES BUGÜN AÇILDI

Çorum’da sağlık çalışanları Sevilay ve Mustafa Keskin çiftinin 3 aylık çocukları Alp'e SMA Tip-1 tanısı konuldu. Anne ve babanın ilk çocukları Alp için Çorum Valiliği’nden izin alınarak şehirde yardım seferberliği başlatıldı. Alp için bugün saat 09.00'da İnönü Caddesi üzerindeki Denizbank yanında yardım kermesi açıldı.

28 MİLYON TL'YE İHTİYAÇ VAR

Şehirde "Alp Yaşasın" adıyla yardım kampanyaları başlatılırken SMA hastası Alp için toplam 28 milyon liraya ihtiyaç duyuluyor. 15 günde paranın yüzde 20'lik kısmının toplandığı öğrenildi. 3 aylık süresi bulunan Alp'in tedavisi için gerekli paranın toplanması halinde Ramazan Bayramı sonrası yurtdışına götürülmesi hedefleniyor.

