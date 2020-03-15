Çorum aldığı göçten daha fazla göç verdi

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 2019 yılında Çorum toplam 16 bin 6 kişi göç alırken, 23 bin 425 kişi göç verdi. Buna göre Çorum’un net göçü 7 bin 419 kişi oldu.

Çorum’un net göç hızının binde -13,88 olduğu tespit edilen çalışmada net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre iller arasında 60'ıncı sırada yer aldığı da dile getirildi.

Net göç hızının en yüksek olduğu iller binde 14,83 ile Bayburt, binde 12,68 ile Antalya, binde 10,29 ile Tekirdağ illeri olurken, net göç hızının en düşük olduğu iller ise binde -101,31 ile Çankırı, binde -55,08 ile Gümüşhane, binde -27,79 ile Ordu oldu.

Üç büyük ilden Ankara'nın net göç hızı binde 10,21, İzmir'in net göç hızı binde 7,79 olarak gerçekleşirken, İstanbul'un net göç hızı binde 4,93 olarak gerçekleşti. 2019 yılında bir önceki yıla göre 24 ilin aldığı göç verdiği göçten fazla olurken, 54 ilin verdiği göç aldığı göçten fazla oldu.

ÇORUM EN ÇOK GÖÇÜ ANKARA İLİNDEN ALDI

Çorum'un en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla; Ankara (3 bin 843 kişi), İstanbul (2 bin 205 kişi), Amasya (797 kişi), Samsun (788 kişi), İzmir (471 kişi) oldu. En az göç aldığı iller ise sırasıyla Kilis (9 kişi), Tunceli (13 kişi), Ardahan (15 kişi), Bilecik (17 kişi), Karaman (23 kişi) olarak açıklandı.

EN ÇOK GÖÇ ANKARA’YA

Çorum'un en çok göç verdiği iller ise sırasıyla; Ankara (8 bin 115 kişi), İstanbul (3 bin 059 kişi), Samsun (1 123 kişi), İzmir (796 kişi), Amasya (742 kişi) oldu. En az göç verdiği iller ise sırasıyla Kilis (6 kişi), Ardahan (16 kişi), Bilecik (23 kişi), Iğdır (24 kişi), Bingöl (26 kişi) illeri oldu.

MERKEZ, OSMANCIK VE ALACA İLK ÜÇTE

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre; 2018-2019 döneminde Çorum'un ilçeleri arasında net göç hızında binde 3,72 ile Merkez ilçe birinci olurken, Osmancık binde -3,16 ile ikinci, Alaca binde -13,02 ile üçüncü oldu. Çorum'un net göç hızının en düşük olduğu ilçeler ise binde -243,39 ile Uğurludağ, binde -206,18 ile Ortaköy, binde -102,77 ile Boğazkale oldu. Çorum'da 1 ilçenin aldığı göç verdiği göçten fazla iken 13 ilçenin aldığı göç verdiği göçten daha az oldu.

2019 yılında Çorum'un aldığı göçün %56,96'sı (12 bin 732 kişi) Merkez ilçe, %9,21 'i Sungurlu (2 bin 058 kişi), %7,7Yünü (1 728 kişi) Osmancık ilçesi aldı. Çorum'un verdiği göçün ise %39,06'sını (11 bin 629 kişi) Merkez ilçe, %10 (3 bin 034 kişi), %7,27 'sini (2 bin 165 kişi) İskilip İlçesi verdi.

(Haber Merkezi)