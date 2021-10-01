“Çorum, akıllı şehirlere örnek çalışmalara imza atıyor”

Çorum halkının günlük yaşantısını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirdiklerini, bu uygulamaların akıllı şehirciliğe örnek olarak gösterildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin hayata geçirdiği teknolojik ve hayatı kolaylaştıran bu uygulamaların yoğun ilgi gördüğünü ve beğenildiğini vurguladı. Birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik örnek uygulamaları hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Engelli şarj istasyonu, elektrikli scooter, çorbis, klimalı durak, akıllı durak, dinamik kavşak sistemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na örnek oldu. Akıllı Şehirler’e uygun İnsanın hayatını kolaylaştırmak için teknoloji alanında da çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Akıllı Şehir kavramını çok önemsiyor ve buna göre çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Aşgın, vatandaşların günlük yaşantılarını kolaylaştıracak başkaca uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

(Haber Merkezi)

