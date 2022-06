Çorum AK Parti heyeti İl Başkanları Toplantısı’nda

Teşkilat yöneticileri ve Belediye Başkanlarının katıldığı toplantıya Çorum’dan da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimleri öncesi mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçim takviminde 1 yıldan geriye saydığımız dönemde, her geçen gün bizim için hazine kıymetinde. Bu çerçevede yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Derdini anlatmak için başını kaldıran her vatandaşımızın teşkilattan birini görecek şekilde işi sıkı tutmalıyız. Gündemi tayin eden, siyasetin istikameti belirleyen daima biz olacağız.

Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle, 2053 vizyonumuzla insanımızın umutları ve beklentilerinin adresi biz olacağız. AK Parti’nin 20 yıllık eser ve hizmet dönemi teşkilatımızın dayanak noktası olacaktır. Her iş gibi siyasette de her işin başı insan kaynağı, insan kalitesi, insan gücüdür. Üye sayısı 11 milyonu geçen partide elbette üslubuyla, tavrıyla sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları geri plana çekip, kendilerinden başka alanda istifade etmeliyiz. 81 şehirde, 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız” diye konuştu.



(Haber Merkezi)