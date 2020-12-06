Çorum, ahşap avize üretip ihraç ediyor

İş insanı Murat Kırçı, elektrik alanındaki 23 yıllık deneyimini ahşapla birleştirip doğal ahşap avize üretimine geçtiklerini belirterek, “Bir yıl gibi kısa bir zaman zarfında Amerika başta olmak üzere, Almanya, Hollanda ve Belçika’ya ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yepyeni bir vizyonla, “en iyisini Çorumlu yapar” sloganıyla yola çıktıklarını ve hem fiyat, hem kalite yönünden farklılıklarını ortaya koymayı amaçladıklarını ifade eden Murat Kırçı, “Ürünlerimizi Çorumlu hemşehrilerimizle buluşturmak üzere, 7 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında, hiçb.ir e-ticaret veya showroomda rastlanamayacak bir kampanya başlatıyoruz.” dedi.

“Bunu ancak Çorumlu yapar” ifadesini kullanan Murat Kırç, kampanyayı şöyle açıkladı: “Doğal ahşap avize fiyatlarımız 19.99 liradan başlıyor. ‘Evde Kalın’ ilkesi çerçevesinde, Çorum merkezden tek bir ürün dahi sipariş verene, ister nakit, ister kredi kartı ödemesiyle kapıda teslimat yapacağız. 100 lira üzeri siparişlerde, ürünüs ücretsiz olarak evde monte edeceğiz.”

(Haber Merkezi)