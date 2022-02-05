Çorum Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları kan bağışında bulundu

Türk Kızılay’ının “kan bağışı' çağrısına uyan Çorum Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları farkındalık oluşturmak adına kan verdi. İlerleyen günlerde de tüm sağlık çalışanları sosyal mesafeye dikkat ederek kan bağışında bulunmayı sürdüreceklerini belirttiler. Türk Kızılay Çorum Şube yetkilileri duyarlılıklarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşları kan bağışına davet etti.

(Yusuf ÇINAR)