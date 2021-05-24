Buğdayda yüzde 80, arpada yüzde 60 yanma olduğunu belirten köylüler, bu seneki emeklerinin boşa gittiğini ifade ederek, “Çorum afet bölgesi ilan edilsin. Zararımız karşılansın, borçlarımız faizsiz ertelensin” dediler.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ova köyleri ziyaret ederek çiftçinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Bu sene Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da yaşanan kuraklıktan dolayı büyük bir rekolte düşüklüğü yaşanacağını belirten Tahtasız, tarımsal sulamaya önem verilmesini istedi.

Tahtasız, Türkiye genelinde yüzde 35 civarında ürün kaybı olduğunu, bu durumun ciddi anlamda sıkıntı yaratacağını söyledi.



OVA KÖYLERİ SIKINTILI

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri, ova köylerde muhtarlar ve vatandaşlarla görüşerek yaşanan sorunları yerinde inceledi.

CHP heyeti; Bozboğa, Kadıkırı, Tatar, Sarimbey, Yenice, Serban, Tarhan, Çayhatap, Sarışeyh, Sazdeğirmeni, Kınık, Kınıkdeliler, Hamdiköy, Sapa, Seyfe, Yenihayat ve Oluközü köylerinin muhtarları ve çiftçileri ile görüşme yaptı.

Bölgede kuraklıktan dolayı buğdayda yüzde 80, arpada yüzde 60 yanma olduğu ifade edilirken, bu yıl rekoltenin çok düşük olmasından korkuluyor.



“TÜM BORÇLARIMIZ FAİZSİZ OLARAK ÖTELENSİN”

Köy Muhtarları adına bir konuşma yapan Tarhan Köyü Muhtarı Garip Özgür, “Ovamızda yüzde 40’a yakın hasar var. Bu durum, ürünlerin yüzde 80’ini yok eder. Bölgemizde ova arazileri tamamen yandı. Açıklanan ürün fiyatlarını yeterli görmüyoruz. Tarımsal girdiler pahalı, ürünümüz ise para etmiyor. Çiftçimiz bu arazileri ekerken mazot, gübre, tohum, ilaç alarak borçlandı, bir yığın masraf yaptı. Şimdi ise kuraklıktan dolayı ürünümüz heba oldu. Adana örneğinde olduğu gibi bazı bölgelerde üretici yılda 3 ürün alıyor, sulu tarım yaygınlaşmış. Bizler ise suya hasretiz. Bu durum adaletsizliktir. Göz göre göre ürünlerimiz yanıyor. Bir kısım arazimiz sulu tarım yapılabilir diye kayıtlı, ancak sulama imkanı yok. Bu arazileri sulu tarım bölgesi gözüktüğü için sigorta bile yaptıramıyoruz” dedi.

Muhtar Garip Özgür, Çorum’un afet bölgesi ilan edilmesini talep ederek, “zararımız karşılansın, Tarım Krediye ve bankalara olan borçlarımızın tamamı faizsiz olarak ötelensin” şeklinde konuştu.

Hamdiköy Muhtarı Hayati Selbes de yaşanan bazı sorunlar hakkında bilgiler verdi.



“KIZILIRMAK AKIYOR, ÇİFTÇİ BAKIYOR”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise hububata yüzde 36 oranında zam yapılırken, mazot, gübre, ilaç, tohum gibi girdilerin son bir yılda yüzde 100 oranında arttığını, bu durumun çiftçiyi zarara sürüklediğini, tarımsal üretimde kullanılan elektriğin de çiftçiye çok pahalı satıldığını anlatarak, “çiftçi desteklenmelidir. Tarımsal üretimin önü açılmalı, sulu tarıma önem verilmelidir” ifadesini kullandı.

Tahtasız, “1 yıl önce yarım kalan sulama projelerini gündeme getirdiğimizde AK Parti Milletvekili, 94 milyon TL para geldiğini söyledi. Ancak bugüne kadar hiçbir sulama projesinde, gölette harcanan bir para yok. Eğer tarımsal sulama yatırımları zamanında gerçekleşseydi bugün bu ovalar kurumayacaktı. 20 yıldır çiftçiye önem verilmedi. Çorum’un 9 ilçesinden Kızılırmak geçiyor. Kızılırmak akıyor, çiftçi bakıyor. Lütfen çiftçiye, tarımsal üretime önem verelim, arazilerimizi suyla buluşturalım” diye konuştu.

Çiftçinin her yönüyle desteklenmesini, Çorum’un afet bölgesi ilan edilmesini, kredilerin ve tüm borçların faizsiz ertelenmesini talep eden Tahtasız, yaşanan sorunları Genel Merkez’e ve ilgili kurumlara ileteceklerini, çiftçi sorunlarının çözümü için gereken girişimleri yapacaklarını kaydetti.